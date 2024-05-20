Живущий в США Андрей Бурковский из "Даешь молодежь!" вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Андрей Бурковский, прославившийся ролью Данилы Бздюхова в скетч-шоу "Даёшь молодёжь!", посетил Каннский кинофестиваль во Франции, где состоялась премьера фильма "Лимонов, баллада об Эдичке" с его участием.
19 мая актёр появился на красной ковровой дорожке фестиваля вместе в актёрском составе, представившим картину на кинофестивале. Режиссёром фильма выступил Кирилл Серебренников.
После начала СВО Андрей Бурковский вместе с семьёй переехал в США и пробует построить карьеру за рубежом. Иногда возвращается в Россию для участия в различных проектах. Весной на российские экраны вышел семейный фильм "Летучий корабль", где он также сыграл одну из ролей.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.