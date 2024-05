Живущий в США Андрей Бурковский из "Даешь молодежь!" вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Андрей Бурковский, прославившийся ролью Данилы Бздюхова в скетч-шоу "Даёшь молодёжь!", посетил Каннский кинофестиваль во Франции, где состоялась премьера фильма "Лимонов, баллада об Эдичке" с его участием.

Фото: YouTube канал СТС by Скриншот видео YouTube канала СТС is licensed under public domain