У Хюррем на самом деле был другой цвет волос: почему в "Великолепном веке" её сделали рыжей

У Хюррем на самом деле был другой цвет волос

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Во времена правления Сулеймана Великолепного путешественники, которым довелось побывать в Турции, своими глазами видели не только правителя, но и его возлюбленную Хюррем-султан.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По дошедшим до нашего времени свидетельствам очевидцев, у Хюррем были светлые волосы, а ещё она была невысокого роста и не блистала красотой. Создатели сериала показали Хюррем совсем не такой, какой она была на самом деле, и даже цвет волос экранной наложницы не совпал с реальным.

Хюррем неспроста предстала в сериале с огненно-рыжими локонами. В старину рыжих женщин считали ведьмами, а то, что удалось проделать Хюррем в Османской империи, наводило на мысли о том, что такое под силу только имеющим дело с нечистой силой.

Хюррем не только внедрила в страну новые законы, но и полностью подчинила себе волю Сулеймана. Этого было достаточно, чтобы считать, что Хюррем не могла быть простой женщиной.