На съёмках "Полосатого рейса" тигр заставил Леонова перепутать мотив песни, которую актёр напевал в ванной

В "Полосатом рейсе" есть переозвученная сцена с Леоновым и тигром

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В "Полосатом рейсе" есть эпизод, в котором герой Евгения Леонова моется в ванной и вдруг видит в том же помещении тигра.

Фото: commons.wikimedia.org by Greverod is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пока герой не заметил дикого зверя, он как ни в чём не бывало напевал песню "Мыла Марусенька белые ножки", а потом, заметив полосатого "гостя", чуть не потерял сознание от страха. Оказывается, боялся тигра не только персонаж, которого сыграл Леонов, но и сам актёр.

Леонов не мог совладать со страхом из-за близкого присутствия хищника и перепутал мотив песни. Он спел "Марусю" на мелодию из "Сулико".

Режиссёр Владимир Фетин не настаивал, чтобы сцену переснимали. Он решил не мучить Леонова повторно и просто попросил его уже на озвучке спеть песню на нужную мелодию.