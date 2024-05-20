Вот что на самом деле означают загадочные слова "ланфрен-ланфра" из песни, которую Боярский пел в "Гардемаринах"

Вот что на самом деле означают слова "ланфрен-ланфра" из знаменитой песни

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В фильме "Гардемарины, вперёд!" герой Михаила Боярского поёт песню "Ланфрен-ланфра". Смысл песни понятен: влюблённый говорит о своих чувствах возлюбленной, однако повторяющиеся слова "ланфрен-ланфра" не один год интриговали поклонников романтической истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Sakurai Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.1 Japan

Некоторые предполагали, что это ласковое обращение к девушке или даже её имя, однако на самом деле ни та, ни другая версия не соответствуют действительности.

"Ланфрен-ланфра" несёт в себе примерно тот же смысл, что в русском языке означает "ля-ля-ля". Автор слов Юрий Ряшенцев, впервые услышав мелодию, к которой ему предстояло написать стихи, почувствовал, что она похожа на французские народные песни, поэтому и решил добавить в текст тот самый "ланфрен-ланфра", заставивший ломать голову зрителей.