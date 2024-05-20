Вот что на самом деле означают загадочные слова "ланфрен-ланфра" из песни, которую Боярский пел в "Гардемаринах"

В фильме "Гардемарины, вперёд!" герой Михаила Боярского поёт песню "Ланфрен-ланфра". Смысл песни понятен: влюблённый говорит о своих чувствах возлюбленной, однако повторяющиеся слова "ланфрен-ланфра" не один год интриговали поклонников романтической истории.
Некоторые предполагали, что это ласковое обращение к девушке или даже её имя, однако на самом деле ни та, ни другая версия не соответствуют действительности.
"Ланфрен-ланфра" несёт в себе примерно тот же смысл, что в русском языке означает "ля-ля-ля". Автор слов Юрий Ряшенцев, впервые услышав мелодию, к которой ему предстояло написать стихи, почувствовал, что она похожа на французские народные песни, поэтому и решил добавить в текст тот самый "ланфрен-ланфра", заставивший ломать голову зрителей.
"Французское вокализное слово. Чистый фольклор. Я нашёл в источниках. Ничего не означает", — сказал Ряшенцев в одном из интервью.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.