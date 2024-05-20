В СССР хотели запретить фильм "Экипаж": режиссёр пошёл на хитрость, чтобы его выпустили

Из-за жёсткой цензуры многие фильмы в СССР подвергались риску остаться в забвении. Это касалось даже тех лент, которые сегодня признаны классикой советского кино.
Фильм "Экипаж" Александра Митты чуть не запретили из-за того, что в министерстве гражданской авиации возмутились его содержанием. Действительно, сотрудникам министерства не могло понравиться, что по сюжету советский самолёт вышел из строя, а "Аэрофлот" подвергал опасности жизнь граждан.
Александр Митта решил пойти на хитрость, чтобы спасти свою работу. Он добавил в сюжет пояснение о том, что самолёт оказался повреждён за пределами СССР из-за стихийного бедствия.
Такой вариант удовлетворил сотрудников авиакомпании, и они даже согласились финансово помочь создателям фильма.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.