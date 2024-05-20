В СССР хотели запретить фильм "Экипаж": режиссёр пошёл на хитрость, чтобы его выпустили

В СССР хотели запретить фильм "Экипаж"

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Из-за жёсткой цензуры многие фильмы в СССР подвергались риску остаться в забвении. Это касалось даже тех лент, которые сегодня признаны классикой советского кино.

Фото: flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Фильм "Экипаж" Александра Митты чуть не запретили из-за того, что в министерстве гражданской авиации возмутились его содержанием. Действительно, сотрудникам министерства не могло понравиться, что по сюжету советский самолёт вышел из строя, а "Аэрофлот" подвергал опасности жизнь граждан.

Александр Митта решил пойти на хитрость, чтобы спасти свою работу. Он добавил в сюжет пояснение о том, что самолёт оказался повреждён за пределами СССР из-за стихийного бедствия.

Такой вариант удовлетворил сотрудников авиакомпании, и они даже согласились финансово помочь создателям фильма.