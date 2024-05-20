Актёр Андрей Курносов рассказал о желании посетить ДНР со спектаклем

Андрей Курносов планирует приехать в ДНР со спектаклем

Актёр Андрей Курносов хочет приехать в ДНР со спектаклем. Об этом пишет агентство ТАСС.

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Андрей Курносов сообщил, что обязательно поговорит с режиссёром об этой идее.

"Со спектаклем я бы с удовольствием приехал. Приеду, поговорю с режиссёром. Думаю, многие будут только за, чтобы приехать. <...> Конечно, не просто хочется. Я считаю, что вообще, это необходимо сделать", — заявил артист.

Андрей Курносов является актёром театра и кино. Его фильмография насчитывает целое множество картин, в том числе "Физрук", "След" и "Полярный".