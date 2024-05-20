Звезда "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй рассказала, что у неё есть психическое заболевание

Звезда "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй заявила, что у неё есть биполярное расстройство

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Фэй Данауэй призналась в документальной картине "Фэй", что у неё есть биполярное расстройство. Об этом пишет издание "People".

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда фильма "Бонни и Клайд" рассказала, что принимала таблетки по совету врачей.

"Я работала с врачами, которые проанализировали моё поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише", — сообщила она.

Фэй Данауэй добавила, что ей было трудно общаться с окружающими людьми из-за диагноза.

Ранее певец Эдуард Шарлот заявил, что у него есть биполярное расстройство.