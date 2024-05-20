Звезда "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй рассказала, что у неё есть психическое заболевание

Актриса Фэй Данауэй призналась в документальной картине "Фэй", что у неё есть биполярное расстройство. Об этом пишет издание "People".
Звезда фильма "Бонни и Клайд" рассказала, что принимала таблетки по совету врачей.
"Я работала с врачами, которые проанализировали моё поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише", — сообщила она.
Фэй Данауэй добавила, что ей было трудно общаться с окружающими людьми из-за диагноза.
Ранее певец Эдуард Шарлот заявил, что у него есть биполярное расстройство.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.