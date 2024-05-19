На кинофестивале в Трансильвании состоится показ фильмов Юрия Быкова и Александры Лихачёвой

Фильмы режиссёров Юрия Быкова и Александры Лихачёвой покажут на кинофестивале в Трансильвании — "Transilvania International Film Festival". Соответствующая информация появилась на сайте мероприятия.
На фестивале будут представлены картины "Хозяин" (Юрий Быков) и "Крецул" (Александра Лихачёва). Согласно сюжету "Хозяина", главный герой спасает влиятельного силовика Родина. Они становятся приятелями, однако их дружба принимает неожиданный поворот. По сюжету "Крецула" Олег возвращается с Олимпийских игр. Спустя 3 дня он лишается зрения по причине аварии. Ему на помощь приходит друг Виталий.
Открытие фестиваля состоится 14 июня. Мероприятие продлится до 24 числа этого же месяца.
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