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На кинофестивале в Трансильвании состоится показ фильмов Юрия Быкова и Александры Лихачёвой

На фестивале в Трансильвании покажут фильмы Юрия Быкова и Александры Лихачёвой

0:53
Кино

Фильмы режиссёров Юрия Быкова и Александры Лихачёвой покажут на кинофестивале в Трансильвании — "Transilvania International Film Festival". Соответствующая информация появилась на сайте мероприятия.

На фестивале в Трансильвании покажут фильмы Юрия Быкова и Александры Лихачёвой
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На фестивале будут представлены картины "Хозяин" (Юрий Быков) и "Крецул" (Александра Лихачёва). Согласно сюжету "Хозяина", главный герой спасает влиятельного силовика Родина. Они становятся приятелями, однако их дружба принимает неожиданный поворот. По сюжету "Крецула" Олег возвращается с Олимпийских игр. Спустя 3 дня он лишается зрения по причине аварии. Ему на помощь приходит друг Виталий.

Открытие фестиваля состоится 14 июня. Мероприятие продлится до 24 числа этого же месяца.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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