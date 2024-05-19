Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названо общее количество валютообменных операций с долларами в апреле 2024 года
Рецепт малиново-апельсинового слаша
Когда пересаживать нарциссы
Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
На рынке недвижимости ожидается застой цен в 2024 году
Почему собака рычит на прохожих: эксперты назвали 3 основные причины
Ученые бьют тревогу из-за загадочной агонии отравленной рыбы-пилы
Можно ли кормить кошку собачьим кормом: нюанс, о котором забывают многие хозяева
Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении
Актриса Евгения Осипова рассказала, в какой период от неё ушёл супруг

Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет

0:50
Кино

Актриса Евгения Осипова рассказала, что от неё ушёл муж в период, когда врачи диагностировали у сына диабет. Об этом она сообщила в программе "Секрет на миллион" на "НТВ".

Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" заявила, что сама попросила супруга уйти.

"У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными... Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушёл после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас, — призналась актриса.

Напомним, что Евгения Осипова и Анатолий Симченко расписались в 2011 году. В их браке родилось 2 детей: Максим и София. Однако в 2022-м пара развелась.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Последние материалы
Названо общее количество валютообменных операций с долларами в апреле 2024 года
Рецепт малиново-апельсинового слаша
Когда пересаживать нарциссы
Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет
На рынке недвижимости ожидается застой цен в 2024 году
Почему собака рычит на прохожих: эксперты назвали 3 основные причины
Ученые бьют тревогу из-за загадочной агонии отравленной рыбы-пилы
Можно ли кормить кошку собачьим кормом: нюанс, о котором забывают многие хозяева
Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников