Актриса Евгения Осипова рассказала, в какой период от неё ушёл супруг

Актриса Евгения Осипова рассказала, что от неё ушёл муж в период, когда врачи диагностировали у сына диабет. Об этом она сообщила в программе "Секрет на миллион" на "НТВ".
Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" заявила, что сама попросила супруга уйти.
"У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными... Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушёл после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас, — призналась актриса.
Напомним, что Евгения Осипова и Анатолий Симченко расписались в 2011 году. В их браке родилось 2 детей: Максим и София. Однако в 2022-м пара развелась.
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