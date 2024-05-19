Актриса Евгения Осипова рассказала, в какой период от неё ушёл супруг

Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Евгения Осипова рассказала, что от неё ушёл муж в период, когда врачи диагностировали у сына диабет. Об этом она сообщила в программе "Секрет на миллион" на "НТВ".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" заявила, что сама попросила супруга уйти.

"У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными... Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушёл после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас, — призналась актриса.

Напомним, что Евгения Осипова и Анатолий Симченко расписались в 2011 году. В их браке родилось 2 детей: Максим и София. Однако в 2022-м пара развелась.