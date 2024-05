Вышел трейлер фильма "Мой пингвин": трогательная история дружбы человека и спасённого пингвина

Опубликован трейлер американо-бразильского семейного фильма "Мой пингвин" (My Penguin Friend), основанного на реальной истории. В главной роли — Жан Рено.

Фото: commons.wikimedia.org by Teodor Bjerrang is licensed under CC0

Лента режиссёра Дэвида Шурманна, известного по хоррору "Без вести пропавшие", повествует о рыбаке, спасшем юного пингвина. После этого у них завязываются тёплые отношения, а пингвин, получивший имя ДинДим, становится звездой социальных сетей.

Этот семейный фильм обещает быть трогательной и вдохновляющей историей о дружбе и взаимопомощи, способной растопить сердце каждого зрителя. В фильме зрители смогут увидеть, как неожиданное знакомство превращается в глубокую привязанность, а маленький пингвин ДинДим становится неотъемлемой частью жизни рыбака.

Российская премьера ожидается в сентябре.

MY PENGUIN FRIEND | Official Trailer | In Theaters August 16