Вышел трейлер фильма "Мой пингвин": трогательная история дружбы человека и спасённого пингвина

Опубликован трейлер американо-бразильского семейного фильма "Мой пингвин" (My Penguin Friend), основанного на реальной истории. В главной роли — Жан Рено.
Лента режиссёра Дэвида Шурманна, известного по хоррору "Без вести пропавшие", повествует о рыбаке, спасшем юного пингвина. После этого у них завязываются тёплые отношения, а пингвин, получивший имя ДинДим, становится звездой социальных сетей.
Этот семейный фильм обещает быть трогательной и вдохновляющей историей о дружбе и взаимопомощи, способной растопить сердце каждого зрителя. В фильме зрители смогут увидеть, как неожиданное знакомство превращается в глубокую привязанность, а маленький пингвин ДинДим становится неотъемлемой частью жизни рыбака.
Российская премьера ожидается в сентябре.
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