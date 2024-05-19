Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардессы рассказали, почему нужно поднимать шторки на иллюминаторах в самолёте
Четыре SOS-способов укрепить ломкие ногти: советы от эксперта
Соблюдение дистанции до перекрёстков и переходов: зачем это важно?
Как отучить кошку царапать мебель: 3 простых способа
Морковь "Витаминная 6"
Готовим смузи "Яблочный крамбл"
Бузова в программе "Дерзкая готовка": "Я узнаю себя в судьбе принцессы Дианы"
Легендарная Victorinox объявила о выпуске военных ножей без лезвий
Пять малоизвестных правил для проведения пилинга
Вышел трейлер фильма "Мой пингвин": трогательная история дружбы человека и спасённого пингвина

Вышел трейлер фильма "Мой пингвин" с Жаном Рено в главной роли

0:54
Кино

Опубликован трейлер американо-бразильского семейного фильма "Мой пингвин" (My Penguin Friend), основанного на реальной истории. В главной роли — Жан Рено.

Вышел трейлер фильма "Мой пингвин" с Жаном Рено в главной роли
Фото: commons.wikimedia.org by Teodor Bjerrang is licensed under CC0

Лента режиссёра Дэвида Шурманна, известного по хоррору "Без вести пропавшие", повествует о рыбаке, спасшем юного пингвина. После этого у них завязываются тёплые отношения, а пингвин, получивший имя ДинДим, становится звездой социальных сетей.

Этот семейный фильм обещает быть трогательной и вдохновляющей историей о дружбе и взаимопомощи, способной растопить сердце каждого зрителя. В фильме зрители смогут увидеть, как неожиданное знакомство превращается в глубокую привязанность, а маленький пингвин ДинДим становится неотъемлемой частью жизни рыбака.

Российская премьера ожидается в сентябре.

MY PENGUIN FRIEND | Official Trailer | In Theaters August 16
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
США дали команду топить главу офиса Зеленского — Андрея Ермака Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Последние материалы
Зачем регулировать углы установки колес: значимость развала-схождения
Ремейк фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет в 2025 году
Как приготовить смузи с черникой и лимонадом
Почему туристы бросают монетки в воду: древние суеверия и современные привычки
Пугачёва вспоминает трудности раннего материнства на пляже с дочерью
Маргарита Грачева рассказала, что у них с мужем родилась дочь
Из-за чего кошка постоянно просит есть
Почему стоит посадить коллинсию
Певице Глюкозе грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС в 1,2 млн
Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников