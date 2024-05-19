Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк культового слэшера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет 18 июля 2025 года. Детали сюжета авторы пока не раскрывают.
Известно лишь то, что в фильме появятся звёзды из первой части — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. Режиссёрское кресло займёт Дженн Робинсон ("Отомсти за меня"). Полный состав актёров держится в секрете.
Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которые весело проводят вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают человека, появившегося неизвестно откуда. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год они получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.
Спустя несколько лет слэшер получил ещё несколько сиквелов: "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом".
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