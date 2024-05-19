Актёры Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. вернутся в ремейке слэшера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", премьера которого состоится 18 июля 2025 года

Ремейк фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет в 2025 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк культового слэшера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет 18 июля 2025 года. Детали сюжета авторы пока не раскрывают.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно лишь то, что в фильме появятся звёзды из первой части — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. Режиссёрское кресло займёт Дженн Робинсон ("Отомсти за меня"). Полный состав актёров держится в секрете.

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которые весело проводят вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают человека, появившегося неизвестно откуда. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год они получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Спустя несколько лет слэшер получил ещё несколько сиквелов: "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом".