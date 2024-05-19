Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бузова в программе "Дерзкая готовка": "Я узнаю себя в судьбе принцессы Дианы"
Легендарная Victorinox объявила о выпуске военных ножей без лезвий
Пять малоизвестных правил для проведения пилинга
Зачем регулировать углы установки колес: значимость развала-схождения
Как приготовить смузи с черникой и лимонадом
Почему туристы бросают монетки в воду: древние суеверия и современные привычки
Пугачёва вспоминает трудности раннего материнства на пляже с дочерью
Маргарита Грачева рассказала, что у них с мужем родилась дочь
Из-за чего кошка постоянно просит есть
Актёры Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. вернутся в ремейке слэшера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", премьера которого состоится 18 июля 2025 года

Ремейк фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет в 2025 году

1:08
Кино

Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк культового слэшера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет 18 июля 2025 года. Детали сюжета авторы пока не раскрывают.

Ремейк фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно лишь то, что в фильме появятся звёзды из первой части — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. Режиссёрское кресло займёт Дженн Робинсон ("Отомсти за меня"). Полный состав актёров держится в секрете.

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которые весело проводят вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают человека, появившегося неизвестно откуда. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год они получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Спустя несколько лет слэшер получил ещё несколько сиквелов: "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Последние материалы
Зачем регулировать углы установки колес: значимость развала-схождения
Ремейк фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" выйдет в 2025 году
Как приготовить смузи с черникой и лимонадом
Почему туристы бросают монетки в воду: древние суеверия и современные привычки
Пугачёва вспоминает трудности раннего материнства на пляже с дочерью
Маргарита Грачева рассказала, что у них с мужем родилась дочь
Из-за чего кошка постоянно просит есть
Почему стоит посадить коллинсию
Певице Глюкозе грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС в 1,2 млн
Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников