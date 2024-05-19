Актёр Уилл Смит рассказал, что у него и коллеги есть "солидные идеи" для картины "Я — Легенда 2"

У Уилла Смита и его коллеги есть "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Уилл Смит сообщил, что у него и коллеги Майкла Б. Джордана имеются "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2". Об этом пишет "Entertainment Tonight".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Уилл Смит не стал раскрывать деталей, однако признался, что около 2-х недель работал над картиной вместе с Майклом Б. Джорданом.

"Около месяца назад мы провели пару недель вместе, работая над фильмом. Я думаю, что он выглядит здорово. У нас есть несколько действительно солидных идей. Надеюсь, мы воплотим их на экране вместе. Этот чувак знает своё дело", — рассказал Уилл Смит.

Известно, что проект будет являться продолжением фильма Фрэнсиса Лоуренса "Я — Легенда". По сюжету первой картины вирус уничтожил примерно половину всего человечества. Главный герой Роберт пытается найти вакцину, уцелеть и узнать причины эпидемии.