Актёр Уилл Смит рассказал, что у него и коллеги есть "солидные идеи" для картины "Я — Легенда 2"

Актёр Уилл Смит сообщил, что у него и коллеги Майкла Б. Джордана имеются "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2". Об этом пишет "Entertainment Tonight".
Уилл Смит не стал раскрывать деталей, однако признался, что около 2-х недель работал над картиной вместе с Майклом Б. Джорданом.
"Около месяца назад мы провели пару недель вместе, работая над фильмом. Я думаю, что он выглядит здорово. У нас есть несколько действительно солидных идей. Надеюсь, мы воплотим их на экране вместе. Этот чувак знает своё дело", — рассказал Уилл Смит.
Известно, что проект будет являться продолжением фильма Фрэнсиса Лоуренса "Я — Легенда". По сюжету первой картины вирус уничтожил примерно половину всего человечества. Главный герой Роберт пытается найти вакцину, уцелеть и узнать причины эпидемии.
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