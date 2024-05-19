Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ
Эксперты выделили самые линяющие породы кошек
Три распространенные ошибки при чистке зубов: как избежать проблем
Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт
Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена
Певица Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт
Сорт свёклы "Мона"
Учёные обнаружили, что люди поселились на Кипре раньше, чем считалось
Академик Онищенко: далеко не всё зависит от наименования штамма
Актёр Уилл Смит рассказал, что у него и коллеги есть "солидные идеи" для картины "Я — Легенда 2"

У Уилла Смита и его коллеги есть "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2"

0:58
Кино

Актёр Уилл Смит сообщил, что у него и коллеги Майкла Б. Джордана имеются "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2". Об этом пишет "Entertainment Tonight".

У Уилла Смита и его коллеги есть "солидные идеи" для фильма "Я — Легенда 2"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Уилл Смит не стал раскрывать деталей, однако признался, что около 2-х недель работал над картиной вместе с Майклом Б. Джорданом.

"Около месяца назад мы провели пару недель вместе, работая над фильмом. Я думаю, что он выглядит здорово. У нас есть несколько действительно солидных идей. Надеюсь, мы воплотим их на экране вместе. Этот чувак знает своё дело", — рассказал Уилл Смит.

Известно, что проект будет являться продолжением фильма Фрэнсиса Лоуренса "Я — Легенда". По сюжету первой картины вирус уничтожил примерно половину всего человечества. Главный герой Роберт пытается найти вакцину, уцелеть и узнать причины эпидемии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Последние материалы
Учёные обнаружили, что люди поселились на Кипре раньше, чем считалось
Академик Онищенко: далеко не всё зависит от наименования штамма
6 пассажиров с капсулами с кокаином в желудке арестовали в аэропорту Бразилии
На общение с управляющими компаниями жильцы тратят до 5 часов своей жизни
Кошатники рассказали, какие вещи они не любят
Учёные назвали причину использования выдрами орудий труда
Как приготовить мороженое с кардамоном
Анна Нетребко показала "цыганский" интерьер своей квартиры
Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"
Важная информация о рисках детокс-диет: что следует учесть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников