Олег Трофим рассказал, что планирует снять фильмы по комиксам "Bubble" не только о майоре Громе

Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Олег Трофим сообщил, что у него есть множество планов по съёмкам фильмов, основанных на вселенной комиксов "Bubble". Об этом он рассказал на пресс-конференции перед спецпоказом проекта "Майор Гром: Игра", пишет ТАСС.

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Олег Трофим заявил, что комиксы "Bubble" не ограничиваются сюжетом об Игоре Громе. Кроме того, действие многих из них происходит не только в Санкт-Петербурге.

"Планов очень много. Они построены примерно на 10 лет вперёд. А всё потому, что мир комиксов "Bubble" многогранен, он не ограничивается историей о майоре Громе. Очень хочется снимать эти истории и рассказывать их через кино, потому что есть ещё множество сумасшедших сюжетов. И эти сюжеты разворачиваются не только в Петербурге, но и в других городах, в том числе и в Москве", — рассказал режиссёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра".