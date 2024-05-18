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Олег Трофим рассказал, что планирует снять фильмы по комиксам "Bubble" не только о майоре Громе

Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"

1:02
Кино

Режиссёр Олег Трофим сообщил, что у него есть множество планов по съёмкам фильмов, основанных на вселенной комиксов "Bubble". Об этом он рассказал на пресс-конференции перед спецпоказом проекта "Майор Гром: Игра", пишет ТАСС.

Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Олег Трофим заявил, что комиксы "Bubble" не ограничиваются сюжетом об Игоре Громе. Кроме того, действие многих из них происходит не только в Санкт-Петербурге.

"Планов очень много. Они построены примерно на 10 лет вперёд. А всё потому, что мир комиксов "Bubble" многогранен, он не ограничивается историей о майоре Громе. Очень хочется снимать эти истории и рассказывать их через кино, потому что есть ещё множество сумасшедших сюжетов. И эти сюжеты разворачиваются не только в Петербурге, но и в других городах, в том числе и в Москве", — рассказал режиссёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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