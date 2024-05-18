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Показ фильма "Свидетель" отменили на Каннском кинофестивале из соображений безопасности

На Каннском фестивале не стали показывать фильм "Свидетель" о нападении ХАМАС

0:46
Кино

На Каннском кинофестивале отменили показ израильского фильма "Свидетель" из соображений безопасности. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на "Agence France-Presse".

На Каннском фестивале не стали показывать фильм "Свидетель" о нападении ХАМАС
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Сообщается, что в картине присутствуют кадры, которые сняли очевидцы нападения группировки ХАМАС на Израиль. Событие произошло 7 октября 2023 года. Фильм должны были представить вне конкурса вечером в пятницу в рамках частного сеанса. Тем не менее, организаторы объявили об отмене показа проекта перед его демонстрированием.

Каннский кинофестиваль стартовал на юге Франции 14 мая. Он продлится до 25 числа. В день закрытия будут названы лауреаты фестиваля.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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