Показ фильма "Свидетель" отменили на Каннском кинофестивале из соображений безопасности

На Каннском кинофестивале отменили показ израильского фильма "Свидетель" из соображений безопасности. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на "Agence France-Presse".
Сообщается, что в картине присутствуют кадры, которые сняли очевидцы нападения группировки ХАМАС на Израиль. Событие произошло 7 октября 2023 года. Фильм должны были представить вне конкурса вечером в пятницу в рамках частного сеанса. Тем не менее, организаторы объявили об отмене показа проекта перед его демонстрированием.
Каннский кинофестиваль стартовал на юге Франции 14 мая. Он продлится до 25 числа. В день закрытия будут названы лауреаты фестиваля.
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