Никогда не был толстым: Станислав Дужников рассказал почему постоянно меняет вес

Звезда "Ворониных" Станислав Дужников отмечает свой 51-й день рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

18 мая свой 51-й день рождения отмечает актёр Станислав Дужников, который запомнился еще по роли Бомбы из фильма "ДМБ". Последнее время самыми заметными были его роли в сериалах "Воронины" и "Ивановы-Ивановы".

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Станислава Дужникова зритель привык видеть довольно грузным, но очень обаятельным мужчиной. Как выяснилось, актёр постоянно меняет свой вес ради съёмок. Например, для роли Лёни в сериале "Воронины" он набрал 36 кг. А недавно сбросил 40 кг, что положительно сказалось на его здоровье.