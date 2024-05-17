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Никогда не был толстым: Станислав Дужников рассказал почему постоянно меняет вес

Звезда "Ворониных" Станислав Дужников отмечает свой 51-й день рождения

1:00
Кино

18 мая свой 51-й день рождения отмечает актёр Станислав Дужников, который запомнился еще по роли Бомбы из фильма "ДМБ". Последнее время самыми заметными были его роли в сериалах "Воронины" и "Ивановы-Ивановы".

Звезда "Ворониных" Станислав Дужников отмечает свой 51-й день рождения
Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain

Станислава Дужникова зритель привык видеть довольно грузным, но очень обаятельным мужчиной. Как выяснилось, актёр постоянно меняет свой вес ради съёмок. Например, для роли Лёни в сериале "Воронины" он набрал 36 кг. А недавно сбросил 40 кг, что положительно сказалось на его здоровье.

"Я никогда не был толстым! А то, что набрал такую комплекцию, так это для съемок нужно. Я уже шесть раз худел и столько же раз набирал вес. В общем, это не моя недисциплинированность в принятии алкогольных напитков или большого количества еды — того, от чего я, в принципе, поправляюсь", — рассказал актёр.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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