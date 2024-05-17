Председатель "Sony Pictures" раскрыл 2 детали будущего фильма "28 лет спустя"

Председатель компании "Sony Pictures" Том Ротман заявил, что актёр Киллиан Мёрфи появится в предстоящем фильме "28 лет спустя" неожиданным образом. Об этом пишет портал "Deadline".
При этом Том Ротман сообщил, что будущая картина не станет буквальным продолжением прошлых частей — "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Тем не менее, он не пояснил, что имеет в виду. Премьера проекта состоится 20 июня 2025 года. В качестве режиссёра выступит Дэнни Бойл. Кроме Киллиана Мёрфи в фильме сыграют Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннел и другие актёры.
Напомним, что в первых 2-х частях картины показали постапокалиптическую Великобританию, которая ранее столкнулась с опасным зомби-вирусом.
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