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Мила Сафие экранизирует рассказ Стивена Кинга за 1 доллар — она выиграла в программе "Dollar Baby"

Мила Сафие получила право на создание фильма по рассказу Стивена Кинга за 1 доллар

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Кино

Режиссёр Мила Сафие получила право на создание фильма по рассказу Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук" за 1 доллар. Об этом сообщает "RTVI".

Мила Сафие получила право на создание фильма по рассказу Стивена Кинга за 1 доллар
Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мила Сафие победила в программе "Dollar Baby". Она заявила, что это сделать получилось по нескольким причинам. 

"В "Dollar Baby" легко победить получилось по ряду причин. Во-первых, важно, насколько автор готов передать дух книги. Во многих киновузах учат максимально уходить от оригинала произведения, сохраняя основную идею. Но это не про книги Стивена Кинга. Здесь нужно следовать атмосфере его мира. Во-вторых, имеет значение, где будут проходить съёмки", — сообщила режиссёр.

Она добавила, что картину будут снимать на территории Турции, но впоследствии её продублируют на русский язык. 

Ранее Pravda.Ru писала о последних экранизациях книг Стивена Кинга.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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