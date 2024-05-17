Фильм "Птица", который представили на Каннском кинофестивале, покажут в кинотеатрах России

Фильм Андреа Арнольда "Птица" будет показан на больших экранах в России. Об этом пишет Telegram-канал "Про:взгляд".
Точная дата выхода пока не сообщается, однако известно, что проект покажут в 2024 году. Сегодня картина была представлена в рамках Каннского кинофестиваля. Присутствующие встретили её 7-минутными овациями. Главные роли в фильме исполнили Барри Кеоган и Франц Роговский. Кроме них в актёрском составе можно будет увидеть Жасмин Джобсон, Риса Йейтса и других.
По сюжету главная героиня девочка Бэйли живёт вместе с отцом и братом в заброшенном здании. Однажды она знакомится с Птицей, и её жизнь сильно меняется.
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