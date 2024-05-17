Сергей Шнуров, рэпер GONE.Fludd и другие исполнители представили саундтреки к новому "Майору Грому"

Певец Сергей Шнуров, рэпер GONE.Fludd, а также музыкальная группа "The Hatters" представили саундтреки к предстоящему фильму "Майор Гром: Игра". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Яндекс.Музыки.
Солист "The Hatters" Юрий Музыченко рассказал, что очень рад этому событию.
"Авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни Шляпников", — заявил он.
При этом саундтреки представили и другие исполнители. Среди них есть Антоха MC, Slava Marlov, Ник Брусковский и другие.
Ранее в сети появился эксклюзивный отрывок фильма "Майор Гром: Игра". Сам проект выйдет в прокат 23 мая.
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