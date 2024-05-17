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Сергей Шнуров, рэпер GONE.Fludd и другие исполнители представили саундтреки к новому "Майору Грому"

Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра"

1:00
Кино

Певец Сергей Шнуров, рэпер GONE.Fludd, а также музыкальная группа "The Hatters" представили саундтреки к предстоящему фильму "Майор Гром: Игра". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Яндекс.Музыки.

Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра"
Фото: unsplash.com by Marcus Neto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Солист "The Hatters" Юрий Музыченко рассказал, что очень рад этому событию.

"Авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни Шляпников", — заявил он.

При этом саундтреки представили и другие исполнители. Среди них есть Антоха MC, Slava Marlov, Ник Брусковский и другие.

Ранее в сети появился эксклюзивный отрывок фильма "Майор Гром: Игра". Сам проект выйдет в прокат 23 мая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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