Ему плевать на все: звезда "Классной Кати" Маргарита Дьяченкова призналась, что никогда не понимала Даню Милохина

Маргарита Дьяченкова из "Классной Кати" рассказала о своей работе с Даней Милохиным

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В 2022 году карьера Дани Милохина развивалась стремительно. Он участвовал в рейтинговом проекте Первого канала, выпускал популярные треки и даже дебютировал как актёр.

Фото: YouTube канал Dream Team House Music by Скриншот видео YouTube канала Dream Team House Music is licensed under public domain

В сентябре 2022 года состоялась премьера сериала "Классная Катя", который привлёк внимание публики не только интересным сюжетом, но и благодаря главной звезде — Дане Милохину. Тогда молодой человек находился на пике своей карьеры.

Звезда "Классной Кати" Маргарита Дьяченкова рассказала о своем опыте работы с Милохиным на проекте "Классная Катя". По ее словам, Даня — это человек, который точно запомнится на всю жизнь. Он особенный и очень яркий. Его нельзя понять до конца.

"Я не всегда понимала Даню. Я никогда не была уверена, что он сделает в следующий раз. Он очень свободолюбивый человек. Ему всё равно на всё. Эта свобода может восприниматься как положительно, так и отрицательно. Потому что он свободен от обязательств, моральных установок, этикета и всего остального! Он может подойти к тебе и сказать: "Какая же ты сегодня страшная!", — делилась своими мыслями звезда.

Маргарита отмечает, что при этом Даня не хочет никого оскорбить. Он говорит такие резкие слова настолько непринуждённо, что никто не воспринимает их всерьёз.

Милохин из тех людей, которые не хотят быть связанным обязательствами. Он ушёл с Первого канала и хотел уйти из сериала.

"Что-то долго, как-то тяжело. 12 часов…", — говорил он.

А актёры получают гораздо меньше денег, чем блогеры. Если только набрать 30 смен в месяц. Вероятно, ему заплатили в десять раз меньше, чем он зарабатывал на своих рекламных проектах.