Создать список: Алексей Огурцов выступил против того, чтобы артисты-предатели зарабатывали в России

Актёр Алексей Огурцов поделился своими мыслями о поступке Андрея Смолякова, отказавшегося почтить память мирных жителей Белгорода и Донецка, погибших от рук ВСУ. При этом он горячо выступал в поддержку Израиля.
По мнению Огурцова, Смолякову стоит покинуть Россию и зарабатывать деньги в другой стране. Он подчеркнул, что такое поведение коллег ему легко объяснить: все артисты — лицедеи, которые за деньги будут играть при любой власти.
По словам актёра, Смолякову жалко терять связь с Европой, поэтому ему приходится молчать, но это прямое предательство родной страны.
Также Алексей Огурцов предложил депутатам создать список артистов с указанием их гражданской позиции. Иначе после окончания СВО все тут же переобуются и заявят, что были на стороне России.
В заключение актёр сказал, что он против того, чтобы такие артисты зарабатывали в России. Пусть делают это там, где им милее.
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