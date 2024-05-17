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Создать список: Алексей Огурцов выступил против того, чтобы артисты-предатели зарабатывали в России

Алексей Огурцов назвал предателем поддержавшего Израиль Андрея Смолякова

1:02
Кино

Актёр Алексей Огурцов поделился своими мыслями о поступке Андрея Смолякова, отказавшегося почтить память мирных жителей Белгорода и Донецка, погибших от рук ВСУ. При этом он горячо выступал в поддержку Израиля.

Алексей Огурцов назвал предателем поддержавшего Израиль Андрея Смолякова
Фото: YouTube канал Андрей Объедков by Скриншот видео YouTube канала Андрей Объедков is licensed under public domain

По мнению Огурцова, Смолякову стоит покинуть Россию и зарабатывать деньги в другой стране. Он подчеркнул, что такое поведение коллег ему легко объяснить: все артисты — лицедеи, которые за деньги будут играть при любой власти.

По словам актёра, Смолякову жалко терять связь с Европой, поэтому ему приходится молчать, но это прямое предательство родной страны.

Также Алексей Огурцов предложил депутатам создать список артистов с указанием их гражданской позиции. Иначе после окончания СВО все тут же переобуются и заявят, что были на стороне России.

В заключение актёр сказал, что он против того, чтобы такие артисты зарабатывали в России. Пусть делают это там, где им милее.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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