Нас просто трясет: Виталий Гогунский рассказал, как целовался с Анной Хилькевич на съемках "Универа"

Актер Виталий Гогунский назвал графом Монте-Кристо своего героя из "Универа"

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", рассказал о том с каким волнением вернулся к съёмкам в продолжении этого проекта.

Фото: YouTube канал Виталий Гогунский by Скриншот видео YouTube канала Виталий Гогунский is licensed under public domain

Гогунский сравнил своего героя графом Монте-Кристо и признался, что был удивлен тем, как за эти годы Кузя изменился. Актер поблагодарил авторов и судьбу за то что подарили ему такое возвращение.

Виталий поделился рассказом о том какие казусы и смешные моменты случались во время съемок. Например, во время одной из сцен актёру нужно было поцеловаться с Анной Хилькевич. Они были уже готовы, но вдруг всё пошло не по плану.