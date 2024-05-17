Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?
Как носить белую футболку: восемь идей для модного образа
Nio расширяет ассортимент: новые модели Onvo для семейного рынка по ценам бензиновых
Инвесторы стали реже брать жилье в ипотеку
Почему вам стоит застраховать домашнего питомца: всё о страховании животных
Ветеринары назвали фрукты для собак
Учёные обнаружили, что древние люди охотились на пещерных медведей 300 000 лет назад
Названы неочевидные симптомы рака кишечника
Япония вошла в топ-10 популярных направлений у россиян
Нас просто трясет: Виталий Гогунский рассказал, как целовался с Анной Хилькевич на съемках "Универа"

Актер Виталий Гогунский назвал графом Монте-Кристо своего героя из "Универа"

Кино

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", рассказал о том с каким волнением вернулся к съёмкам в продолжении этого проекта.

Актер Виталий Гогунский назвал графом Монте-Кристо своего героя из "Универа"
Фото: YouTube канал Виталий Гогунский by Скриншот видео YouTube канала Виталий Гогунский is licensed under public domain

Гогунский сравнил своего героя графом Монте-Кристо и признался, что был удивлен тем, как за эти годы Кузя изменился. Актер поблагодарил авторов и судьбу за то что подарили ему такое возвращение.

Виталий поделился рассказом о том какие казусы и смешные моменты случались во время съемок. Например, во время одной из сцен актёру нужно было поцеловаться с Анной Хилькевич. Они были уже готовы, но вдруг всё пошло не по плану.

"На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из "бумщиков" задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Мы пробуем целоваться, и при этом просто трясет нас, понимаете, не можем ничего поделать с собой", — рассказал Гогунский.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?
Как носить белую футболку: восемь идей для модного образа
Nio расширяет ассортимент: новые модели Onvo для семейного рынка по ценам бензиновых
Инвесторы стали реже брать жилье в ипотеку
Почему вам стоит застраховать домашнего питомца: всё о страховании животных
Ветеринары назвали фрукты для собак
Учёные обнаружили, что древние люди охотились на пещерных медведей 300 000 лет назад
Названы неочевидные симптомы рака кишечника
Япония вошла в топ-10 популярных направлений у россиян
Сестра Федора Бондарчука рассказала, что его сын от Паулины Андреевой похож на отца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников