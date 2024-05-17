Нас просто трясет: Виталий Гогунский рассказал, как целовался с Анной Хилькевич на съемках "Универа"

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", рассказал о том с каким волнением вернулся к съёмкам в продолжении этого проекта.
Гогунский сравнил своего героя графом Монте-Кристо и признался, что был удивлен тем, как за эти годы Кузя изменился. Актер поблагодарил авторов и судьбу за то что подарили ему такое возвращение.
Виталий поделился рассказом о том какие казусы и смешные моменты случались во время съемок. Например, во время одной из сцен актёру нужно было поцеловаться с Анной Хилькевич. Они были уже готовы, но вдруг всё пошло не по плану.
"На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из "бумщиков" задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Мы пробуем целоваться, и при этом просто трясет нас, понимаете, не можем ничего поделать с собой", — рассказал Гогунский.
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