Нас просто трясет: Виталий Гогунский рассказал, как целовался с Анной Хилькевич на съемках "Универа"

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", рассказал о том с каким волнением вернулся к съёмкам в продолжении этого проекта.

Фото: YouTube канал Виталий Гогунский by Скриншот видео YouTube канала Виталий Гогунский is licensed under public domain