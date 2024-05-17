Эти раскосые глаза, эти скулы: Сестра Федора Бондарчука рассказала на кого похож его сын от Паулины Андреевой

Сестра Федора Бондарчука рассказала, что его сын от Паулины Андреевой похож на отца

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Бондарчук - не только актёр и режиссёр, но и счастливый семьянин. После развода со Светланой Бондарчук он встретил любовь в лице молодой актрисы Паулины Андреевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В 2021 году у пары родился сын Иван, которого они предпочитают скрывать от прессы. Наталья Бондарчук, сестра Федора, с которой он поддерживает тёплые отношения рассказала, что он присылает ей фотографии своих детей.