Эти раскосые глаза, эти скулы: Сестра Федора Бондарчука рассказала на кого похож его сын от Паулины Андреевой

Фёдор Бондарчук - не только актёр и режиссёр, но и счастливый семьянин. После развода со Светланой Бондарчук он встретил любовь в лице молодой актрисы Паулины Андреевой.
В 2021 году у пары родился сын Иван, которого они предпочитают скрывать от прессы. Наталья Бондарчук, сестра Федора, с которой он поддерживает тёплые отношения рассказала, что он присылает ей фотографии своих детей.
"Бондарчуковская порода чувствуется! Ко мне иногда Федя посылает своих детей, ну просто копия он — маленькие только. Эти раскосые глаза, эти скулы. Очень интересно", — поделилась Наталья Сергеевна.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.