Второму сезону быть: пишется сценарий продолжения сериала "Камера Мотор" про начало 90-х

Сергей Жуков заявил о начале работы над вторым сезоном сериала "Камера Мотор"

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Сергей Жуков, известный певец и продюсер, поделился новостями о продолжении сериала "Камера Мотор" — первого проекта компании "Руки Вверх Production", созданного для телеканала ТНТ.

Фото: YouTube канал максим грон by Скриншот видео YouTube канала максим грон is licensed under public domain

Сериал погружает в атмосферу девяностых годов и уже завоевал любовь зрителей. Поэтому идет работа над сценарием второго сезона.

"Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров — и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других — наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем", — уточнил креативный продюсер сериала Вадим Бакунев.

По сюжету сериала "Камера Мотор" Николай Виденин, обычный парень, работающий в видеосалоне, по ошибке выдаёт школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультика. Актёр Павел Рассомахин сыграл в фильме Николая, которого за эту оплошность отправляют в колонию-поселение на целый год.

Начальник колонии Назаров, роль которого исполнил Дмитрий Колчин приказал ему снимать римейки известных фильмов — от "Терминатора" до "Индианы Джонса". И Николаю ничего не остается, как взяться за это дело.