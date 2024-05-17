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Звезда сериала "Жизни матрёшки" Наташа Лионн сыграет в фильме "Фантастическая четвёрка"

Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"

0:48
Кино

Звезда сериала "Жизни матрёшки" Наташа Лионн присоединилась к актёрскому составу предстоящего фильма "Фантастическая четвёрка". Об этом пишет издание "Variety".

Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пока неизвестно, какую роль она исполнит. Кроме Наташи Лионн в сериале можно будет увидеть Педро Паскаля (Мистер Фантастик), Ванессу Кирби (Невидимая леди), Джозефа Куинна (Человек-факел), Эбона Мосс-Бакрака (Существо), а также других актёров. Премьера фильма запланирована на 25 июля 2025 года. Съёмки стартуют уже этим летом.

Ранее стало известно, что к касту "Фантастической четвёрки" присоединился Ральф Айнесон. Ранее он играл в ленте "Чернобыль".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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