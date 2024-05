Для меня это был комплимент: Агата Муцениеце рассказала, что ее перепутали с Юлией Паршутой на вечеринке

Расставшись с Павлом Прилучным, Агата Муцениеце буквально расцвела. Этому способствуют активные занятия спортом и диета. Профессия обязывает: последнее время 35-летняя актриса занята в театре кабаре, где нужно блистать стройной фигурой.

Фото: YouTube канал Agata Muceniece by Скриншот видео YouTube канала Agata Muceniece is licensed under public domain