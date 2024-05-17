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Для меня это был комплимент: Агата Муцениеце рассказала, что ее перепутали с Юлией Паршутой на вечеринке

Агата Муцениеце сочла за комплимент утверждение о ее сходстве с Юлией Паршутой

Кино

Расставшись с Павлом Прилучным, Агата Муцениеце буквально расцвела. Этому способствуют активные занятия спортом и диета. Профессия обязывает: последнее время 35-летняя актриса занята в театре кабаре, где нужно блистать стройной фигурой.

Агата Муцениеце сочла за комплимент утверждение о ее сходстве с Юлией Паршутой
Фото: YouTube канал Agata Muceniece by Скриншот видео YouTube канала Agata Muceniece is licensed under public domain

Будучи свободной, Агата не отказывает себе и в развлечениях, она стала часто появляться на разных светских мероприятиях. Накануне актриса посетила вечеринку канала RU. TV. Было шумно, многолюдно и весело, но не обошлось без курьезов. Муцениеце рассказала, что попала в неловкую ситуацию. По ее словам, к ней подошла девушка и стала упрекать в том, что она не поздоровалась с ней.

"Я стою и понимаю, что не знаю её", — призналась актриса.

Агата добросовестно "напрягала извилины" в попытках вспомнить девушку, но тщетно. Позже та извинилась и признала, что обозналась. Оказывается, она перепутала Агату с Юлей Паршутой.

"Что думаете есть сходство? Честно, для меня это был прям комплимент. Юлю считаю прям красивейшей женщиной", — поделилась звезда в соцсети.

А поклонники заверили её, что Агата действительно напоминает известную певицу, так как она тоже хрупкая, миниатюрная и очень красивая.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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