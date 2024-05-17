Для меня это был комплимент: Агата Муцениеце рассказала, что ее перепутали с Юлией Паршутой на вечеринке

Расставшись с Павлом Прилучным, Агата Муцениеце буквально расцвела. Этому способствуют активные занятия спортом и диета. Профессия обязывает: последнее время 35-летняя актриса занята в театре кабаре, где нужно блистать стройной фигурой.
Будучи свободной, Агата не отказывает себе и в развлечениях, она стала часто появляться на разных светских мероприятиях. Накануне актриса посетила вечеринку канала RU. TV. Было шумно, многолюдно и весело, но не обошлось без курьезов. Муцениеце рассказала, что попала в неловкую ситуацию. По ее словам, к ней подошла девушка и стала упрекать в том, что она не поздоровалась с ней.
"Я стою и понимаю, что не знаю её", — призналась актриса.
Агата добросовестно "напрягала извилины" в попытках вспомнить девушку, но тщетно. Позже та извинилась и признала, что обозналась. Оказывается, она перепутала Агату с Юлей Паршутой.
"Что думаете есть сходство? Честно, для меня это был прям комплимент. Юлю считаю прям красивейшей женщиной", — поделилась звезда в соцсети.
А поклонники заверили её, что Агата действительно напоминает известную певицу, так как она тоже хрупкая, миниатюрная и очень красивая.
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