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При чем тут Львов?: Стас Садальский предложил перенести столицу Украины в Лондон 

Станислав Садальский высказался против переноса столицы Украины во Львов

Кино

Российский актер Станислав Садальский, последнее время более известный, как блогер, остро реагирующий на резонансные события. Его откровенные высказывания снискали ему славу эпатажной знаменитости, но Стас остается верным себе и продолжает рубить "правду-матку" на страницах своего блога в ЖЖ.

Станислав Садальский высказался против переноса столицы Украины во Львов
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Горчакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

На днях Садальский прокомментировал новость о том, что в ожидании полного разгрома ВСУ, на западе пошли разговоры о переносе столицы Украины из древнего русского города Киев во Львов.

"Запад планирует перенести столицу Украины во Львов. А при чем здесь Львов? А при чем здесь Львов? Львов основан Русскими, Русскими строился. Может лучше в Лондон перенести?!. А что, "Правительство Украины в изгнании" — красиво звучит", — написал Садальский.

По данным летописей, поселение древних русичей существовало на месте Львова еще в конце 11 — 12 веков. Первые упоминания о городе были найдены в Ипатьевской летописи от 1256 года. Одни исследователи считают, что Львов основан князем Даниилом Романовичем и назван в честь его сына Льва, по мнению других, город зародился во время княжения самого Льва Данииловича.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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