При чем тут Львов?: Стас Садальский предложил перенести столицу Украины в Лондон 

Российский актер Станислав Садальский, последнее время более известный, как блогер, остро реагирующий на резонансные события. Его откровенные высказывания снискали ему славу эпатажной знаменитости, но Стас остается верным себе и продолжает рубить "правду-матку" на страницах своего блога в ЖЖ.
На днях Садальский прокомментировал новость о том, что в ожидании полного разгрома ВСУ, на западе пошли разговоры о переносе столицы Украины из древнего русского города Киев во Львов.
"Запад планирует перенести столицу Украины во Львов. А при чем здесь Львов? А при чем здесь Львов? Львов основан Русскими, Русскими строился. Может лучше в Лондон перенести?!. А что, "Правительство Украины в изгнании" — красиво звучит", — написал Садальский.
По данным летописей, поселение древних русичей существовало на месте Львова еще в конце 11 — 12 веков. Первые упоминания о городе были найдены в Ипатьевской летописи от 1256 года. Одни исследователи считают, что Львов основан князем Даниилом Романовичем и назван в честь его сына Льва, по мнению других, город зародился во время княжения самого Льва Данииловича.
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