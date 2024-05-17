Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Игра в кальмара"

Следующий сезон "Игры в кальмара" должен выйти в декабре

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда популярного сериала "Игра в кальмара" Ли Джон-джэ рассказал, что второй сезон ленты выйдет уже в декабре. Об этом пишет портал "Business Insider".

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Актёр уточнил, что точную дату премьеры компания "Netflix" объявит, когда выйдет трейлер. Известно, что съёмки следующей части "Игры в кальмара" начались летом 2023 года, а завершились этой весной. По сюжету главный герой будет пытаться отомстить авторам реалити-шоу, в котором он одержал победу.

Напомним, что "Игра в кальмара" является наиболее просматриваемой лентой "Netflix". Первый сезон вышел в 2021 году. В нём показали реалити-шоу, участники которого пытаются выиграть крупную сумму денег. Однако ставка в соревновании — жизнь.