Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Игра в кальмара"

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Следующий сезон "Игры в кальмара" должен выйти в декабре

0:52
Кино

Звезда популярного сериала "Игра в кальмара" Ли Джон-джэ рассказал, что второй сезон ленты выйдет уже в декабре. Об этом пишет портал "Business Insider".

Следующий сезон "Игры в кальмара" должен выйти в декабре
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актёр уточнил, что точную дату премьеры компания "Netflix" объявит, когда выйдет трейлер. Известно, что съёмки следующей части "Игры в кальмара" начались летом 2023 года, а завершились этой весной. По сюжету главный герой будет пытаться отомстить авторам реалити-шоу, в котором он одержал победу.

Напомним, что "Игра в кальмара" является наиболее просматриваемой лентой "Netflix". Первый сезон вышел в 2021 году. В нём показали реалити-шоу, участники которого пытаются выиграть крупную сумму денег. Однако ставка в соревновании — жизнь.

Тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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