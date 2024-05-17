Россия может начать сотрудничать с Узбекистаном в области кинопроизводства

Россия и Узбекистан могут начать сотрудничество в сфере кино

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Россия и Узбекистан планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере кино. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова представителя Минкультуры нашей страны Дмитрия Давиденко во время форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

Он заявил, что надеется на скорое подписание соглашения.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном производстве", — сообщил Дмитрий Давиденко.

При этом представитель Минкультуры РФ отметил, что Россия уже оформила договор о сотрудничестве с 6-ю странами СНГ. Кроме того, соглашения имеются и с некоторыми другими государствами, в том числе с Германией.

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