По "Гарри Поттеру" выйдет кулинарное шоу с актёрами, которые сыграли близнецов Уизли

По "Гарри Поттеру" создадут кулинарное шоу

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал "Food Network" анонсировал кулинарное шоу с Джеймсом и Оливером Фелпсами из "Гарри Поттера". В серии фильмов они сыграли близнецов Уизли. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: unsplash.com by Karlis Dambrans is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Передача будет называться "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". Участники станут соревноваться друг с другом в приготовлении блюд. Рецепты будут основаны на произведении Джоан Роулинг. При этом действие выпусков развернётся на локациях из фильмов про юного волшебника.

Ранее Pravda.Ru писала о необычных вещах, которые спрятаны в титрах популярных проектов. Среди тех фильмов есть и "Гарри Поттер".