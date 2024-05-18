По "Гарри Поттеру" выйдет кулинарное шоу с актёрами, которые сыграли близнецов Уизли

Телеканал "Food Network" анонсировал кулинарное шоу с Джеймсом и Оливером Фелпсами из "Гарри Поттера". В серии фильмов они сыграли близнецов Уизли. Об этом пишет портал "Deadline".
Передача будет называться "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". Участники станут соревноваться друг с другом в приготовлении блюд. Рецепты будут основаны на произведении Джоан Роулинг. При этом действие выпусков развернётся на локациях из фильмов про юного волшебника.
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