Кристина Орбакайте рассказала, почему решила петь, а не играть в кино

Певица Кристина Орбакайте рассказала, почему не сделала карьеру актрисы. Об этом она сообщила порталу "Prozvezd".
Кристина Орбакайте призналась, что всегда хотела стать актрисой. Даже получила соответствующее образование. Однако, когда она окончила ГИТИС, то из-за кризиса решила попробовать стать певицей.
"Так сложилось, что к тому моменту, когда я окончила ГИТИС, в отечественном кино начался глобальный кризис. В самом начале 90-х годов практически ничего не снимали, и все киностудии, включая "Мосфильм", пустовали. Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь", — рассказала Кристина Орбакайте.
При этом певица добавила, что в начале карьеры её сильно критиковали.
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