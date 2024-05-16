Кристина Орбакайте рассказала, почему решила петь, а не играть в кино

Кристина Орбакайте призналась, что не сделала карьеру актрисы из-за кризиса

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Певица Кристина Орбакайте рассказала, почему не сделала карьеру актрисы. Об этом она сообщила порталу "Prozvezd".

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кристина Орбакайте призналась, что всегда хотела стать актрисой. Даже получила соответствующее образование. Однако, когда она окончила ГИТИС, то из-за кризиса решила попробовать стать певицей.

"Так сложилось, что к тому моменту, когда я окончила ГИТИС, в отечественном кино начался глобальный кризис. В самом начале 90-х годов практически ничего не снимали, и все киностудии, включая "Мосфильм", пустовали. Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь", — рассказала Кристина Орбакайте.

При этом певица добавила, что в начале карьеры её сильно критиковали.

Ранее Филипп Киркоров восхитился успехами Кристины Орбакайте.