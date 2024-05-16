Янина Студилина рассказала, в какой стране самое лучшее образование для актёров

Актриса Янина Студилина заявила, что в нашей стране самое лучшее актёрское образование. Об этом она сообщила изданию "Газета.Ru".
Янина Студилина училась в 2-х заведениях: Театральном институте имени Щукина и Институте театра и кино Ли Страсберга. Актриса рассказала, что российское образование лучше, поскольку студенты учатся по первоисточнику.
"Удивительным образом в школе Ли Страсберга [расположена в США — ред.] учат по той же системе Станиславского и Чехова. Но в Щукинском училище больше, конечно, театральный подход, там дают базу, которая необходима. Наше образование, мне кажется, лучшее, потому что мы учимся по первоисточнику", — заявила Янина Студилина.
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