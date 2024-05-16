Суд оштрафовал дочернюю структуру Первого канала из-за показа фильма без маркировки "18+"

Суд оштрафовал "дочку" Первого канала на 1 миллион рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала на 1 миллион рублей, пишет "ТАСС".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сообщению агентства, телеканал пропустил в эфир фильм "Днюха" без соответствующей возрастной маркировки. В картине присутствовал момент, когда 2 девушки целуются. Подобные проекты должны выходить строго с отметкой "18+", а не "16+".

Представители канала признали вину. Они рассказали, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора. Представители добавили, что он уже привлечён к ответственности, а картина удалена с интернет-ресурсов телеканала.

Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за аналогичные действия.