Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала на 1 миллион рублей, пишет "ТАСС".
По сообщению агентства, телеканал пропустил в эфир фильм "Днюха" без соответствующей возрастной маркировки. В картине присутствовал момент, когда 2 девушки целуются. Подобные проекты должны выходить строго с отметкой "18+", а не "16+".
Представители канала признали вину. Они рассказали, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора. Представители добавили, что он уже привлечён к ответственности, а картина удалена с интернет-ресурсов телеканала.
Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за аналогичные действия.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.