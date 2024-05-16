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Суд оштрафовал дочернюю структуру Первого канала из-за показа фильма без маркировки "18+"

Суд оштрафовал "дочку" Первого канала на 1 миллион рублей

0:44
Кино

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала на 1 миллион рублей, пишет "ТАСС".

Суд оштрафовал "дочку" Первого канала на 1 миллион рублей
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сообщению агентства, телеканал пропустил в эфир фильм "Днюха" без соответствующей возрастной маркировки. В картине присутствовал момент, когда 2 девушки целуются. Подобные проекты должны выходить строго с отметкой "18+", а не "16+".

Представители канала признали вину. Они рассказали, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора. Представители добавили, что он уже привлечён к ответственности, а картина удалена с интернет-ресурсов телеканала. 

Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за аналогичные действия.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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