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Советский актёр, которому Рязанов случайно загубил карьеру

Рязанов испортил карьеру одному из своих актёров

1:15
Кино

Советские актёры, которым довелось сниматься у Эльдара Рязанова, были невероятными счастливчиками, ведь эти фильмы делали их знаменитыми и всенародно любимыми, однако был случай, когда Рязанов, наоборот, сам того не желая, погубил карьеру одному актёру.

Рязанов испортил карьеру одному из своих актёров
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Речь идёт о Георгии Буркове, сыгравшем в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" друга Жени Лукашина, который тоже повеселился со всеми в бане. Рязанов был уверен, что типаж Буркова отлично подходит для ролей спившихся интеллигентов, и только такие роли и давал актёру. Например, Бурков сыграл пьяницу-фотографа в "Зигзаге удачи".

После того, как Бурков из раза в раз представал на экране алкоголиком, зрители начали воспринимать его именно так и забывали, что фильмы — это одно, а кино — совсем другое. Такой образ сильно повредил карьере Буркова.

Грустная ирония заключается в том, что в жизни этот актёр был трезвенником, примерно как Георгий Вицин, который тоже не употреблял алкоголь, хотя часто играл пьяниц, но Вицину, в отличие от Буркова, такие роли не испортили репутацию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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