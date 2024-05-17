Советский актёр, которому Рязанов случайно загубил карьеру

Рязанов испортил карьеру одному из своих актёров

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Советские актёры, которым довелось сниматься у Эльдара Рязанова, были невероятными счастливчиками, ведь эти фильмы делали их знаменитыми и всенародно любимыми, однако был случай, когда Рязанов, наоборот, сам того не желая, погубил карьеру одному актёру.

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Речь идёт о Георгии Буркове, сыгравшем в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" друга Жени Лукашина, который тоже повеселился со всеми в бане. Рязанов был уверен, что типаж Буркова отлично подходит для ролей спившихся интеллигентов, и только такие роли и давал актёру. Например, Бурков сыграл пьяницу-фотографа в "Зигзаге удачи".

После того, как Бурков из раза в раз представал на экране алкоголиком, зрители начали воспринимать его именно так и забывали, что фильмы — это одно, а кино — совсем другое. Такой образ сильно повредил карьере Буркова.

Грустная ирония заключается в том, что в жизни этот актёр был трезвенником, примерно как Георгий Вицин, который тоже не употреблял алкоголь, хотя часто играл пьяниц, но Вицину, в отличие от Буркова, такие роли не испортили репутацию.