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Актёр сериала "Папины дочки" пропал по дороге за зарплатой

Мать актёра Андрея Светлова сообщила о пропаже сына

1:14
Кино

Татьяна, мать актёра сериала "Папины дочки" Андрея Светлова, сообщила о пропаже сына. Об этом пишет агентство "Регнум". 

Мать актёра Андрея Светлова сообщила о пропаже сына
Фото: flickr.com by Vinoth Chandar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Татьяна обратилась в полицию 14 мая. Она рассказала, что сын с 9 по 12 число этого месяца работал на стройке в Климовске. 12 мая Андрей Светлов приехал домой. Тогда он сказать матери, что с ним всё хорошо — ранее у него украли телефон, и поэтому актёр не мог позвонить Татьяне. Затем Андрей Светлов уехал за зарплатой и пропал. 

Женщина попросила полицейских проверить, смог ли её сын доехать до Климовска, и не находится ли он в больнице. 

"Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. <...> Знаю, что он точно должен был выйти из метро "Дмитрия Донского", думаю, оттуда и стоит искать, может, он на камеры попал где-то", — рассказала Татьяна.

Андрей Светлов с детства участвовал в съёмках картин. В основном он исполнял эпизодические роли. Впоследствии актёр продолжил сниматься в кино. При этом около 5-и лет он выступал на сцене театра.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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