74-летняя Мерил Стрип рассказала об опасных съёмках: "Бегемоты разгуливали поодаль!"

74-летняя актриса Мерил Стрип вспомнила о съёмках в фильме "Из Африки". В нём есть эпизод, как герой Роберта Редфорда моет волосы её героине.
Мерил Стрип рассказала, что съёмки в этой сцене были более чем опасными, потому что всё происходило среди дикой природы. Любой актёр мог пострадать от агрессии животных, которые могли появиться в любой момент.
"Мы снимали в реке, а бегемоты разгуливали поодаль. Не помню, показали ли это в фильме, но я знала об этом" — рассказала звезда в интервью изданию People.
Однако у Стрип остались и приятные воспоминания об этом же эпизоде. Его снимали за несколько дублей, и к концу пятого дубля актриса чувствовала себя бесконечно любимой. Это ощущение возникло у неё, потому что эпизод получился очень интимным, наполненным нежностью и заботой, что не всегда бывает даже в самых откровенных сценах.
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