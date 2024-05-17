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74-летняя Мерил Стрип рассказала об опасных съёмках: "Бегемоты разгуливали поодаль!"

74-летняя Мерил Стрип рассказала об опасных съёмках

1:01
Кино

74-летняя актриса Мерил Стрип вспомнила о съёмках в фильме "Из Африки". В нём есть эпизод, как герой Роберта Редфорда моет волосы её героине.

74-летняя Мерил Стрип рассказала об опасных съёмках
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мерил Стрип рассказала, что съёмки в этой сцене были более чем опасными, потому что всё происходило среди дикой природы. Любой актёр мог пострадать от агрессии животных, которые могли появиться в любой момент.

"Мы снимали в реке, а бегемоты разгуливали поодаль. Не помню, показали ли это в фильме, но я знала об этом" — рассказала звезда в интервью изданию People.

Однако у Стрип остались и приятные воспоминания об этом же эпизоде. Его снимали за несколько дублей, и к концу пятого дубля актриса чувствовала себя бесконечно любимой. Это ощущение возникло у неё, потому что эпизод получился очень интимным, наполненным нежностью и заботой, что не всегда бывает даже в самых откровенных сценах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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