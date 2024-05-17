Имя Сулеймана в переводе с турецкого не соответствует характеру султана

Имена в сериале "Великолепный век" имеют особое значение. Например, Сулейман сам дал имя Хюррем, что в переводе с турецкого означает "весёлая", "дарящая радость", потому что в начале их отношений султану было весело и легко со своей рыжеволосой наложницей.
Свою первую жену Сулейман назвал Махидевран, что означает "утренняя роза". Султан был поражён красотой этой девушки и, будучи романтиком по натуре, решил сравнить её с цветком.
Что касается имени самого Сулеймана, то оно тоже имеет определённый смысл, однако не соответствует характеру правителя, ведь оно переводится как "мирный". Конечно, в отношениях с возлюбленными Сулейман проявлял невероятную нежность, однако этого недостаточно, чтобы делать выводы об образе его жизни.
Сулейман постоянно ходил в военные походы, а тех, кто был перед ним в чём-то виноват, нередко казнил. Вряд ли такого человека можно назвать мирным. Впрочем, предки Сулеймана были ещё более воинственными, и за это были награждены прозвищами Грозный и Кровавый.
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