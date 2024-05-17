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Имя Сулеймана в переводе с турецкого не соответствует характеру султана

Имя Сулеймана в переводе с турецкого имеет неожиданный смысл

1:11
Кино

Имена в сериале "Великолепный век" имеют особое значение. Например, Сулейман сам дал имя Хюррем, что в переводе с турецкого означает "весёлая", "дарящая радость", потому что в начале их отношений султану было весело и легко со своей рыжеволосой наложницей.

Имя Сулеймана в переводе с турецкого имеет неожиданный смысл
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain Pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Свою первую жену Сулейман назвал Махидевран, что означает "утренняя роза". Султан был поражён красотой этой девушки и, будучи романтиком по натуре, решил сравнить её с цветком.

Что касается имени самого Сулеймана, то оно тоже имеет определённый смысл, однако не соответствует характеру правителя, ведь оно переводится как "мирный". Конечно, в отношениях с возлюбленными Сулейман проявлял невероятную нежность, однако этого недостаточно, чтобы делать выводы об образе его жизни.

Сулейман постоянно ходил в военные походы, а тех, кто был перед ним в чём-то виноват, нередко казнил. Вряд ли такого человека можно назвать мирным. Впрочем, предки Сулеймана были ещё более воинственными, и за это были награждены прозвищами Грозный и Кровавый.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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