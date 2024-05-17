Ширвиндт объяснял, почему у него никогда не получалось начать жизнь с чистого листа

Ширвиндт считал, что начать жизнь с чистого листа не каждому под силу

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Ширвиндт был не только талантливым актёром, но и остроумным мыслителем, издавшим не одну книгу. Его размышления о жизни до сих пор интересны читателям.

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Ширвиндт признавался, что у него никогда не получалось начать жизнь с чистого листа. Для того, чтобы это получилось, по словам Александра Анатольевича, нужно обладать определёнными качествами, но это не самые приятные качества, какие бывают в людях.

Также Ширвиндт был уверен, что "начать жизнь с чистого листа" — теоретическое понятие, невыполнимое на практике: актёру было непонятно, что делать с предыдущими листами, на которых уже что-то написано.