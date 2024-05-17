Ширвиндт объяснял, почему у него никогда не получалось начать жизнь с чистого листа

Александр Ширвиндт был не только талантливым актёром, но и остроумным мыслителем, издавшим не одну книгу. Его размышления о жизни до сих пор интересны читателям.
Ширвиндт признавался, что у него никогда не получалось начать жизнь с чистого листа. Для того, чтобы это получилось, по словам Александра Анатольевича, нужно обладать определёнными качествами, но это не самые приятные качества, какие бывают в людях.
Также Ширвиндт был уверен, что "начать жизнь с чистого листа" — теоретическое понятие, невыполнимое на практике: актёру было непонятно, что делать с предыдущими листами, на которых уже что-то написано.
"Я никогда не начинал жизнь с чистого листа, потому что у меня его никогда не было. Всё время на листе уже было что-то напачкано, и приходилось начинать с середины. А это трудно. Кроме того, в том, чтобы каждый раз начинать с чистого листа, есть колоссальный эгоцентризм: всё отмести и начать сначала. А шлейф предыдущих испоганенных листов куда деть? Выбросить? Это надо иметь большую силу воли и бессовестность. Утомительная цельность — выгодное, но очень скучное существование", — писал Ширвиндт в книге "В промежутках между".
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