Александр Голубев рассказал, какие у него отношения с детьми от Александры Урсуляк

Актёр Голубев признался, что поддерживает хорошие отношения с детьми от Урсуляк

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Александр Голубев признался, что сохраняет хорошие отношения с детьми от бывшей супруги Александры Урсуляк. Об этом он рассказал изданию "Womanhit".

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр сообщил, что довольно часто проводит время с дочерьми, например, посещает с ними кафе и рестораны.

"Кто-то звонит, говорит: "Папа, пойдём с тобой туда-то". Иногда я звоню и зову с собой куда-то, можем поесть сходить", — сказал Александр Голубев.

При этом он добавил, что дети советуются с ним в разных вопросах.

Напомним, что Александр Голубев и Александра Урсуляк познакомились на съёмках ленты "Полный вперёд!". В 2004 году влюблённые расписались. В их браке родилось 2 дочери — Анна и Анастасия. Однако впоследствии актёры развелись.