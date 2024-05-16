Александр Голубев рассказал, какие у него отношения с детьми от Александры Урсуляк

Александр Голубев признался, что сохраняет хорошие отношения с детьми от бывшей супруги Александры Урсуляк. Об этом он рассказал изданию "Womanhit".
Актёр сообщил, что довольно часто проводит время с дочерьми, например, посещает с ними кафе и рестораны.
"Кто-то звонит, говорит: "Папа, пойдём с тобой туда-то". Иногда я звоню и зову с собой куда-то, можем поесть сходить", — сказал Александр Голубев.
При этом он добавил, что дети советуются с ним в разных вопросах.
Напомним, что Александр Голубев и Александра Урсуляк познакомились на съёмках ленты "Полный вперёд!". В 2004 году влюблённые расписались. В их браке родилось 2 дочери — Анна и Анастасия. Однако впоследствии актёры развелись.
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