Поклонники заговорили о ближайшем разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек считались одной из самых красивых пар Голливуда, однако в последнее время всё чаще стали появляться слухи о том, что их развод — всего лишь вопрос времени, причём уже очень скорого.
По неподтверждённой информации, Бен Аффлек уже два месяца живёт отдельно от жены. Знакомый супругов не стал прямо говорить, что происходит в их жизни, но дал понять, что такие отношения, какие сложились у Дженнифер и Бена, продолжаться не могут, потому что эти люди слишком разные и не могут уживаться вместе. Тем не менее, по словам того же знакомого, они никогда не перестанут любить друг друга.
Не так давно супруги купили особняк, о котором долго мечтали, но, по всей видимости, теперь им не суждено в нём жить. Скорее всего, дом их мечты будет продан.
Поклонники были огорчены приближающимся расставанием звёздной пары. Им хотелось верить, что любовь Лопес и Аффлека действительно сказочная, а значит, расставание им не грозит.
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