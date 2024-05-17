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Поклонники заговорили о ближайшем разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода

1:07
Кино

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек считались одной из самых красивых пар Голливуда, однако в последнее время всё чаще стали появляться слухи о том, что их развод — всего лишь вопрос времени, причём уже очень скорого.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода
Фото: commons.wikimedia.org by High Contrast is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

По неподтверждённой информации, Бен Аффлек уже два месяца живёт отдельно от жены. Знакомый супругов не стал прямо говорить, что происходит в их жизни, но дал понять, что такие отношения, какие сложились у Дженнифер и Бена, продолжаться не могут, потому что эти люди слишком разные и не могут уживаться вместе. Тем не менее, по словам того же знакомого, они никогда не перестанут любить друг друга.

Не так давно супруги купили особняк, о котором долго мечтали, но, по всей видимости, теперь им не суждено в нём жить. Скорее всего, дом их мечты будет продан.

Поклонники были огорчены приближающимся расставанием звёздной пары. Им хотелось верить, что любовь Лопес и Аффлека действительно сказочная, а значит, расставание им не грозит.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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