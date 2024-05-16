Стартовала работа над детективной лентой "Оперативная память"

Началась работа над детективным сериалом "Оперативная память"

Онлайн-кинотеатр "Иви" и телеканал "НТВ" начали работать над детективым сериалом "Оперативная память". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Режиссёром проекта выступит Сергей Попов. Ранее он работал над лентой "ГДР". Среди актёрского состава можно будет увидеть Ольгу Ломоносову, Марию Андрееву, Александра Голубева и других. В основном съёмки проекта будут проходить на территории Москвы.

По сюжету майору оперативного поиска Багрышеву, у которого началась болезнь Альцгеймера, и стажёру Соломатину предстоит объединиться. Вместе они станут расследовать загадочное дело.