Стартовала работа над детективной лентой "Оперативная память"

Онлайн-кинотеатр "Иви" и телеканал "НТВ" начали работать над детективым сериалом "Оперативная память". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic