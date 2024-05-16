Онлайн-кинотеатр "Иви" и телеканал "НТВ" начали работать над детективым сериалом "Оперативная память". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Режиссёром проекта выступит Сергей Попов. Ранее он работал над лентой "ГДР". Среди актёрского состава можно будет увидеть Ольгу Ломоносову, Марию Андрееву, Александра Голубева и других. В основном съёмки проекта будут проходить на территории Москвы.
По сюжету майору оперативного поиска Багрышеву, у которого началась болезнь Альцгеймера, и стажёру Соломатину предстоит объединиться. Вместе они станут расследовать загадочное дело.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.