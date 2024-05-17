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Людмила Гурченко ненавидела Олега Попова: вот в чём клоун был виноват перед актрисой

Людмила Гурченко до конца жизни держала обиду на Олега Попова

1:43
Кино

Знаменитый клоун Олег Попов всегда ассоциировался у людей с радостью, весельем и добротой. Сложно представить, что мог найтись человек, который его ненавидел. Тем не менее это было именно так. Таким человеком была Людмила Гурченко. Она до конца жизни не могла простить Попову один его поступок.

Людмила Гурченко до конца жизни держала обиду на Олега Попова
Фото: mos.ru by М. Денисова. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Актрисе и клоуну довелось вместе посотрудничать на съёмках фильма "Мама", в котором Гурченко играла козу. Она была в восторге от своей роли, но её пугало, что она должна была кататься на коньках. Людмила Марковна этого не умела и на ходу осваивала новый для себя навык.

Попов тоже по фильму катался на коньках и, как и Гурченко, прежде никогда этого не делал. Гурченко просила его не приближаться к ней на льду. Она боялась, что он не удержится и упадёт на неё. Попов как будто не слышал её просьб. Он хотел отвлечь её от страхов, не понимая, что ей от его приближения становилось ещё страшнее.

В результате худшие опасения Гурченко сбылись. Клоун не удержался и рухнул на актрису. Она сломала ногу, её кость была раздроблена на множество мелких осколков. Врачи не исключали, что ногу придётся ампутировать, но Людмиле Марковне дали разрешение на выезд в США, где ей провели четыре сложнейшие операции.

Вернувшись в СССР, Гурченко долго восстанавливалась и долго передвигалась на инвалидной коляске. Одна её нога стала короче другой. Неудивительно, что звезда "Карнавальной ночи" так и не смогла простить легендарного клоуна.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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