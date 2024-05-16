Юлия Пересильд рассказала, что сейчас стремится к спорту, правильному питанию и здоровому сну

Юлия Пересильд призналась, что стала задумываться о спорте только в 2024 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Пересильд призналась, что начала задумываться о физическом благополучии только в 2024 году. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Актриса сообщила, что стремится к правильному питанию, а также здоровому сну и спорту.

"Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту. Сказать, что я уже пришла к этому — не могу. Но я на пути", — призналась она.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, сколько языков знает. Среди них есть латынь.

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