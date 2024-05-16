Юлия Пересильд рассказала, что сейчас стремится к спорту, правильному питанию и здоровому сну

Юлия Пересильд призналась, что начала задумываться о физическом благополучии только в 2024 году. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.
Актриса сообщила, что стремится к правильному питанию, а также здоровому сну и спорту.
"Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту. Сказать, что я уже пришла к этому — не могу. Но я на пути", — призналась она.
Ранее Юлия Пересильд рассказала, сколько языков знает. Среди них есть латынь.
* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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