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Юлия Пересильд рассказала, что сейчас стремится к спорту, правильному питанию и здоровому сну

Юлия Пересильд призналась, что стала задумываться о спорте только в 2024 году

0:42
Кино

Юлия Пересильд призналась, что начала задумываться о физическом благополучии только в 2024 году. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.

Юлия Пересильд призналась, что стала задумываться о спорте только в 2024 году
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Актриса сообщила, что стремится к правильному питанию, а также здоровому сну и спорту.

"Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту. Сказать, что я уже пришла к этому — не могу. Но я на пути", — призналась она.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, сколько языков знает. Среди них есть латынь.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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