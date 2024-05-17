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Ирина Муравьёва рассказала, почему она не любит смотреть "Москва слезам не верит"

Муравьёва на дух не переносит свою героиню в "Москва слезам не верит"

1:02
Кино

Мелодрама "Москва слезам не верит" любима миллионами зрителей. Они любят пересматривать её не только ради того, чтобы попереживать за главную героиню Катерину, исполненную Верой Алентовой, но и чтобы в целом проникнуться ностальгической атмосферой, а также понаблюдать за второстепенными персонажами, чьи линии получились не менее интересными.

Муравьёва на дух не переносит свою героиню в "Москва слезам не верит"
Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одна из ярких героинь фильма — Людмила в исполнении Ирины Муравьёвой. Она внесла в мелодраму дух авантюризма и веселья, однако сама актриса не лучшего мнения о своей героине. Более того, Ирина Вадимовна именно из-зе неё не любит пересматривать фильм, о чём она призналась только после смерти режиссёра Владимира Меньшова.

В жизни Муравьёва абсолютно не похожа на Людмилу и на дух не переносит таких качеств, которыми наделена подружка Катерины.

"Всё, что мне противно, всё, что я ненавижу, вылезло на экране", — высказалась Муравьёва в беседе с kp.ru.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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