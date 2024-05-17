Ирина Муравьёва рассказала, почему она не любит смотреть "Москва слезам не верит"

Муравьёва на дух не переносит свою героиню в "Москва слезам не верит"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Мелодрама "Москва слезам не верит" любима миллионами зрителей. Они любят пересматривать её не только ради того, чтобы попереживать за главную героиню Катерину, исполненную Верой Алентовой, но и чтобы в целом проникнуться ностальгической атмосферой, а также понаблюдать за второстепенными персонажами, чьи линии получились не менее интересными.

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Одна из ярких героинь фильма — Людмила в исполнении Ирины Муравьёвой. Она внесла в мелодраму дух авантюризма и веселья, однако сама актриса не лучшего мнения о своей героине. Более того, Ирина Вадимовна именно из-зе неё не любит пересматривать фильм, о чём она призналась только после смерти режиссёра Владимира Меньшова.

В жизни Муравьёва абсолютно не похожа на Людмилу и на дух не переносит таких качеств, которыми наделена подружка Катерины.