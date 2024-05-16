Вы сумасшедшие: никто не верил, что идею создания фильма "Аватар" удастся воплотить

"Аватар" был задуман еще в середине 90-х, но был отложен из-за отсутствия технологий

Идея фантастического фильма "Аватар" родилась ещё в середине 1990-х годов. Однако в то время у Джеймса Кэмерона не было технологий, чтобы воплотить своё видение картины.

Фото: YouTube канал iVideos by Скриншот видео YouTube канала iVideos is licensed under public domain

Компания Fox даже не хотела браться за такой дорогостоящий проект, но режиссёр был так убедителен, что они всё же согласились.

"Я не знаю, может, мы сумасшедшие, раз позволили вам делать это, или вы сумасшедшие, раз думаете, что у вас получится", — сказал Кэмерону один из руководителей студии.

В итоге фильм удивил всех качеством графики и красотой изображения. При этом 60% материалов для фильма было создано в студии, и только 40% отсняли вживую. Картина стала одной из самых кассовых, а Кэмерон оправдал доверие на все сто.