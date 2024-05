Вы сумасшедшие: никто не верил, что идею создания фильма "Аватар" удастся воплотить

Идея фантастического фильма "Аватар" родилась ещё в середине 1990-х годов. Однако в то время у Джеймса Кэмерона не было технологий, чтобы воплотить своё видение картины.

Фото: YouTube канал iVideos by Скриншот видео YouTube канала iVideos is licensed under public domain