"Мулен Руж": почему Николь Кидман пришлось снималаться в инвалидной коляске

Во время съемок фильма "Мулен Руж" Николь Кидман получила несколько травм

Во время съёмок фильма "Мулен Руж" Николь Кидман настолько выкладывалась, что получила несколько травм.

Фото: YouTube канал Молодежный центр Дивногорск by Скриншот видео YouTube канала Молодежный центр Дивногорск is licensed under public domain

Николь стремилась выглядеть как можно стройнее и так хотела добиться объема талии в 45 сантиметров, что попросила костюмеров максимально затянуть корсет. Однако это привело к неприятным последствиям. Дело в том, что во время репетиций Николь повредила ребро, а утяжка усилила травму, и оно сломалось.

Кроме того, во время репетиции песни "Бриллианты — лучшие друзья девушки" Николь Кидман упала и повредила колено — у неё произошёл разрыв хряща.

Пришлось работать в инвалидной коляске и некоторые сцены снимать крупным планом. Речи о том, чтобы сделать перерыв на лечение, даже не шло.