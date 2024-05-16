"Мулен Руж": почему Николь Кидман пришлось снималаться в инвалидной коляске

Во время съёмок фильма "Мулен Руж" Николь Кидман настолько выкладывалась, что получила несколько травм.
Николь стремилась выглядеть как можно стройнее и так хотела добиться объема талии в 45 сантиметров, что попросила костюмеров максимально затянуть корсет. Однако это привело к неприятным последствиям. Дело в том, что во время репетиций Николь повредила ребро, а утяжка усилила травму, и оно сломалось.
Кроме того, во время репетиции песни "Бриллианты — лучшие друзья девушки" Николь Кидман упала и повредила колено — у неё произошёл разрыв хряща.
Пришлось работать в инвалидной коляске и некоторые сцены снимать крупным планом. Речи о том, чтобы сделать перерыв на лечение, даже не шло.
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