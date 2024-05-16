Играем в молчаливых рыб: как Сергей Проханов прошел пробы в комедию "Усатый нянь"

Сергей Проханов обошел около двухсот претендентов на роль в фильме "Усатый нянь"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Комедия "Усатый нянь", снятая в 1977 году режиссёром Владимиром Грамматиковым, стала его дебютной работой.

Фото: YouTube канал Игорь Быстров by Скриншот видео YouTube канала Игорь Быстров is licensed under public domain

Фильм был снят по сценарию предложенному его преподавателем, кинорежиссёром Татьяной Лиозновой. Имея большой опыт в кино, она оказалась права: незамысловатый смешной сюжет сразу полюбился зрителям.

Предстояло найти актера на главную рол, на пробы пришли около 200 актёров, но только Сергею Проханову удалось сразу найти подход к детям. Режиссёр устроил ему испытание оставив наедине с детьми.

Через 20 минут, зайдя в комнату, он увидел, что все дети лежат на полу и молчат. На вопрос "Что происходит?" дети ответили, что играют в "молчаливых рыб". Роль, конечно же, досталась Проханову.