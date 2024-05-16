Играем в молчаливых рыб: как Сергей Проханов прошел пробы в комедию "Усатый нянь"

Комедия "Усатый нянь", снятая в 1977 году режиссёром Владимиром Грамматиковым, стала его дебютной работой.
Фильм был снят по сценарию предложенному его преподавателем, кинорежиссёром Татьяной Лиозновой. Имея большой опыт в кино, она оказалась права: незамысловатый смешной сюжет сразу полюбился зрителям.
Предстояло найти актера на главную рол, на пробы пришли около 200 актёров, но только Сергею Проханову удалось сразу найти подход к детям. Режиссёр устроил ему испытание оставив наедине с детьми.
Через 20 минут, зайдя в комнату, он увидел, что все дети лежат на полу и молчат. На вопрос "Что происходит?" дети ответили, что играют в "молчаливых рыб". Роль, конечно же, досталась Проханову.
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