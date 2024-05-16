Идеальная семья: сербское издание поместило кадр из фильма с Николасом Кейджем на обложку учебника

Американский актер Николас Кейдж известен не только работой в кино, но и тем, что он был изображён на обложке учебника по биологии для восьмого класса, который выпускался в Сербии с 1993 по 2001 год.
На этой картинке, символизирующей счастливую семью, Кейдж позировал вместе с актрисой Холли Хантер, которая держала на руках ребёнка.
Интересно, что кадр, который послужил основой для этой обложки, был взят из криминальной комедии братьев Коэнов «Воспитание Аризоны», где главного героя сыграл молодой Николас Кейдж.
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