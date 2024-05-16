Идеальная семья: сербское издание поместило кадр из фильма с Николасом Кейджем на обложку учебника

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Николас Кейдж был изображен на обложке сербского учебника по биологии

0:39
Кино

Американский актер Николас Кейдж известен не только работой в кино, но и тем, что он был изображён на обложке учебника по биологии для восьмого класса, который выпускался в Сербии с 1993 по 2001 год.

Николас Кейдж был изображен на обложке сербского учебника по биологии
Фото: YouTube канал Cck Siaco Favorite by Скриншот видео YouTube канала Cck Siaco Favorite is licensed under public domain

На этой картинке, символизирующей счастливую семью, Кейдж позировал вместе с актрисой Холли Хантер, которая держала на руках ребёнка.

Интересно, что кадр, который послужил основой для этой обложки, был взят из криминальной комедии братьев Коэнов «Воспитание Аризоны», где главного героя сыграл молодой Николас Кейдж.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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