"Василиса и хранители времени": на фоне современной Москвы развернется былинная схватка между добром и злом

Российская фантастическая сага "Василиса и хранители времени", продолжающая историю былинной героини выходит в прокат уж этой осенью.
3 октября 2024 года в кинотеатрах страны можно будет посмотреть фильм "Василиса и хранители времени", снятый режиссёром Павлом Лунгиным. Это история о волшебнике, который был сослан на Землю за свои проступки. Здесь он встречает свою внучку Василису, обладающую магическими способностями, и вместе они вступают в противоборство с Дашей, известной интернет-звездой, стремящейся обрести вечную молодость и завладеть силой Василисы.
Действие фильма разворачивается в Москве, где современные реалии замысловато переплетаются с сюжетом древних былин. В фильме снялись такие известные российские актёры, как Сергей Гармаш, Маша Лобанова, Агриппина Стеклова, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв и другие.
"Мне всегда казалось, что в окружающем нас реальном мире действуют невидимые нам тайные волшебные силы. Поэтому в нашем фильме переплелись приметы современности — интернет, социальные сети и русская волшебная сказка", — прокомментировал режиссер Павел Лунгин.
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