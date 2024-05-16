"Василиса и хранители времени": на фоне современной Москвы развернется былинная схватка между добром и злом

Фильм "Василиса и хранители времени" выходит в прокат 3 октября

Российская фантастическая сага "Василиса и хранители времени", продолжающая историю былинной героини выходит в прокат уж этой осенью.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

3 октября 2024 года в кинотеатрах страны можно будет посмотреть фильм "Василиса и хранители времени", снятый режиссёром Павлом Лунгиным. Это история о волшебнике, который был сослан на Землю за свои проступки. Здесь он встречает свою внучку Василису, обладающую магическими способностями, и вместе они вступают в противоборство с Дашей, известной интернет-звездой, стремящейся обрести вечную молодость и завладеть силой Василисы.

Действие фильма разворачивается в Москве, где современные реалии замысловато переплетаются с сюжетом древних былин. В фильме снялись такие известные российские актёры, как Сергей Гармаш, Маша Лобанова, Агриппина Стеклова, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв и другие.