Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась почти до 19 миллионов рублей
Рецепт пряного миндально-бананового пирога
Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы
Тянущие боли в пояснице и потеря веса могут свидетельствовать о раке мочевого пузыря
Александр Бородай: “Украинцы продались Западу за право быть боевыми холопами”
Исследование коррозии автомобилей: какие марки наиболее подвержены ржавчине
Расслабляем тело по даосской практике, которую могут выполнить все
Жители Майорки пожаловались на сношающихся на улице британцев
Комик Гарик Харламов рассказал, что похудел на 20 килограммов
"Василиса и хранители времени": на фоне современной Москвы развернется былинная схватка между добром и злом

Фильм "Василиса и хранители времени" выходит в прокат 3 октября

Кино

Российская фантастическая сага "Василиса и хранители времени", продолжающая историю былинной героини выходит в прокат уж этой осенью.

Фильм "Василиса и хранители времени" выходит в прокат 3 октября
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

3 октября 2024 года в кинотеатрах страны можно будет посмотреть фильм "Василиса и хранители времени", снятый режиссёром Павлом Лунгиным. Это история о волшебнике, который был сослан на Землю за свои проступки. Здесь он встречает свою внучку Василису, обладающую магическими способностями, и вместе они вступают в противоборство с Дашей, известной интернет-звездой, стремящейся обрести вечную молодость и завладеть силой Василисы.

Действие фильма разворачивается в Москве, где современные реалии замысловато переплетаются с сюжетом древних былин. В фильме снялись такие известные российские актёры, как Сергей Гармаш, Маша Лобанова, Агриппина Стеклова, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв и другие.

"Мне всегда казалось, что в окружающем нас реальном мире действуют невидимые нам тайные волшебные силы. Поэтому в нашем фильме переплелись приметы современности — интернет, социальные сети и русская волшебная сказка", — прокомментировал режиссер Павел Лунгин.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS Дмитрий Плотников После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Лучшие три масла для ухода за кожей
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Как приготовить смузи из тофу и клубники
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS
Как защитить автомобиль от угона: возвращение к физическим блокировкам
Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите
В мае дороже всего россияне отдохнули в Дубае и на Сейшелах
Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников