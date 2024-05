"Василиса и хранители времени": на фоне современной Москвы развернется былинная схватка между добром и злом

Российская фантастическая сага "Василиса и хранители времени", продолжающая историю былинной героини выходит в прокат уж этой осенью.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.