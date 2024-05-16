19-летние провинциалки: в каком возрасте снялись актрисы, игравшие трех подруг в фильме "Москва слезам не верит"

Актрисам, сыгравшим девушек в фильме "Москва слезам не верит" было за тридцать

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В кино часто случается, что роли молодых героев достаются актёрам в возрасте. Иногда это не заметно, а порой вызывает удивление: неужели нельзя было найти актёров-ровесников?

Фото: YouTube канал Georgia by Скриншот видео YouTube канала Georgia is licensed under public domain

Во время съёмок фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой было 37 лет, Раисе Рязановой - 35, а Ирине Муравьёвой - 30. Актрисам предстояло сыграть своих героинь — наивных провинциалок, которым по сюжету всего 19 лет. Потом они изображали тех же девушек, но уже через два десятилетия. И все эти актрисы прекрасно справились со своей задачей.

Гримёры и костюмеры тоже отлично поработали. Кстати, Алексей Баталов, герой которого — Гоша — был на 11 лет младше него, на экране тоже не выглядит старше своего персонажа.